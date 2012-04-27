〔中国债市〕现券收益率延续稳势,机构节前交投情绪普遍不浓

路透上海4月27日电---中国银行间债市周五现券收益率延续稳势.因资金面保持平稳,且又临近"五一"小长假,令机构交投情绪普遍不浓,但由于担心假期期间出现的政策性风险,机构对中长券的买卖盘报价价差有些拉大.

交易员并指出,考虑到宏观经济增速和通胀指标都可能在二季度触底,利率债中长端还将面临一定的调整压力,收益率曲线继续呈现陡峭特征.但如果未来经济数据与这些预期相左,曲线可能再度转向平坦,届时调整越多的期限品种可能也就越有机会,只是时点并不好把握.

"我们今天已经不怎么交易了,...谁知道放假的时候会不会出什么政策,所以最好就等到节后再说了,"上海一位券商交易员说.

"五一"假期交易所市场休市时间为4月28日-5月1日;银行间市场为4月29日-5月1日.

北京一位银行交易员指出,目前是政策和数据的真空期,资金也比较平稳,市场表现得比较胶着,只能指望一些突发事件和超预期的数据公布.否则,5月份的利率债机会仍然不大.

他表示,这些突发事件包括欧债危机的蔓延或者深化,国内通胀超预期反弹或者经济形势恶化等等.总之,影响主要来自于基本面,流动性只是短期的扰动因素,不是今年的主题.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五多数品种小幅回落,因机构月底前的资金需求基本到位.交易员预计,受5月份央行公开市场到期量环比减少,外汇占款可能维持低水平增长,财政存款连续较大幅度增加等因素影响,债市流动性仍会维持紧平衡的局面.[CN/CN]

剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.5400%/3.5250%,上一交易日收报3.5500%/3.5350%,加权成交收益率CN120004=CFXS为3.5355%,上日为3.5326%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.2909 3.8830

上日 3.4438 3.9913

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2500/3.1960

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8580/2.8080

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4960/3.4300(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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