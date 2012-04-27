〔美国个股〕FTC延聘法律专家协助调查谷歌是否有反垄断行为

路透旧金山4月26日电---美国联邦贸易委员会(FTC)延请知名前检察官协助调查谷歌(Google)(GOOG.O)反垄断一事,令这宗长达数月的调查更受瞩目.该案主要是调查谷歌是否将有利其业务的搜索结果列在前面.

FTC主席Jon Leibowitz周四表示,委员会延请司法部前检察官Beth Wilkinson协助调查.她办过最知名的案子就是奥克拉荷马市爆炸案.

Wilkinson将于周一开始协助调查.谷歌反垄断调查不止对该公司的成长企图有重大影响,对消费者如何使用网络,也将有重要的启示.

Leibowitz对记者表示,FTC尚未决定是否控告谷歌,但过往经验显示,延聘Wilkinson增加了提告的可能性.

FTC聘请Wilkinson,使人想起司法部十年前聘请知名律师David Boies,协助政府控告微软(MSFT.O)的反托拉斯大案.(完)