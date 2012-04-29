(重温稿)〔路透调查〕台湾30年券101/4R得标利率料落在1.81-1.84%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 标售时间:周一(30日),金额预定350亿台币
* 得标利率料在1.81-1.84%
* 有资金去化需求但需考量利率风险
路透台北4月27日电---台湾寿险业资金去化需求仍在,不过利率风险的考量料将令下标心态趋于审慎.若以20年与30年公债合理利差约10-12个基点推算,路透调查显示,下周一将标售的30年增额券101/4RA01104R=TWO,得标利率将落在1.81-1.84%.
交易商指出,近期债市殖利率在通膨跟欧债危机间拉扯,惟今年经济料将逐季好转,下半年利率恐有向上的风险,因此实质买盘料不致积极抢标.只会基于配置需求取得合理筹码,在此气氛下,101/4R得标利率将不会低于1.80%关卡.
"今年以来,20与30年券的合理利差已较过去略为缩窄,显示寿险资金还很多."一大型寿险业交易员称.
另一大型寿险业交易员则指出,本周在次级市场成交的30年券利率落在1.81%,由于标售利率通常会较次级市场利率稍高,只要同业间是以基本配置的心态投标,得标利率料不致于出现意外结果.
不过另一大型寿险业交易员却认为,目前长券利率偏低,与20年券间的利差太窄,因此也不排除下标时会刻意将利率写高些.
"长券不具有投资价值,同业应该体会这点."她说.
央行将在下周一代财政部标售101/4R,金额350亿台币,预计中午宣布结果.该券也与20年券101/2R一样,发行前交易(when-issued)以来,都没有任何成交纪录.
央行在2月标售30年公债101/4,当时得标利率为1.823%,此期券银行业持有比重为31.29%,证券业则为18.71%,票券业1.43%,保险业为48.57%.[ID:nST0505099]
以下为交易商对101/4R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险1 1.825 1.845
大型寿险2 1.810 1.830
大型寿险3 1.820 1.850
中型寿险1 1.830 1.840
中型寿险2 1.810 1.820
大型金融机构 1.810 1.840
国票 1.800 1.840
万通票 1.800 1.840
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中值 1.810 1.840 (完)
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--记者 董永年/詹静宜; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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