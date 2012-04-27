《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *美克投资集团 3.5 3.5 12 5/3簿记建档 国开行 AA- 5/4 5/7 ============================================================================================= *中金黄金 6 6 12 5/3簿记建档 交通银行 AAA 5/4 5/7 (600489.SS) 华夏银行 ============================================================================================= *西部材料 3 3 12 5/3簿记建档 北京银行 A+ 5/4 5/7 (002149.SZ) ============================================================================================= *中天科技 8 2 12 5/8簿记建档 兴业银行 AA- 5/9 5/10 (600522.SS) ============================================================================================= 中国水电 32 12 12 4/28簿记建档 中国银行 AAA 5/2 5/3 (601669.SS) ============================================================================================= 农六师 10 5 12 5/2簿记建档 浦发银行 AA 5/4 5/7 国有资产公司 ============================================================================================= 苏豪控股集团 20 10 12 5/2簿记建档 中信银行 AA 5/4 5/7 ============================================================================================= 上海梅山钢铁 10 5 12 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 北新建材 6 6 12 5/3簿记建档 北京银行 AA 5/4 5/7 (000786.SZ) 中信银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *佛山顺德供水 6 3 5 5/3簿记建档 兴业银行 AA- 5/4 5/7 (广东融资再担保提供担保) 光大银行 ============================================================================================= 英利中国 15 7.5 3 5/2簿记建档 国开行 AA 5/3 5/4 7.5 5 (两品种可双向回拨调整) ============================================================================================= 神华集团 200 100 5 5/3簿记建档 工商银行 AAA 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 海航机场 12 6 5 5/3簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8 ============================================================================================= 上海梅山钢铁 40 5 3 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 赤天化集团 12 8 5 5/3簿记建档 上海银行 AA 5/4 5/7 浦发银行 ============================================================================================= 衣念上海 5 5 3 5/4簿记建档 中信证券 AA 5/7 5/8 时装公司 中国银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *张家港 1.8 1.8 3 5/7簿记建档 民生银行 AA+ 5/8 5/9 中小企业 (江苏信用再担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 李宏薇
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI