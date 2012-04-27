《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *美克投资集团 3.5 3.5 12 5/3簿记建档 国开行 AA- 5/4 5/7 ============================================================================================= *中金黄金 6 6 12 5/3簿记建档 交通银行 AAA 5/4 5/7 ( 600489.SS ) 华夏银行 ============================================================================================= *西部材料 3 3 12 5/3簿记建档 北京银行 A+ 5/4 5/7 ( 002149.SZ ) ============================================================================================= *中天科技 8 2 12 5/8簿记建档 兴业银行 AA- 5/9 5/10 ( 600522.SS ) ============================================================================================= 中国水电 32 12 12 4/28簿记建档 中国银行 AAA 5/2 5/3 ( 601669.SS ) ============================================================================================= 农六师 10 5 12 5/2簿记建档 浦发银行 AA 5/4 5/7 国有资产公司 ============================================================================================= 苏豪控股集团 20 10 12 5/2簿记建档 中信银行 AA 5/4 5/7 ============================================================================================= 上海梅山钢铁 10 5 12 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 北新建材 6 6 12 5/3簿记建档 北京银行 AA 5/4 5/7 ( 000786.SZ ) 中信银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *佛山顺德供水 6 3 5 5/3簿记建档 兴业银行 AA- 5/4 5/7 (广东融资再担保提供担保) 光大银行 ============================================================================================= 英利中国 15 7.5 3 5/2簿记建档 国开行 AA 5/3 5/4 7.5 5 (两品种可双向回拨调整) ============================================================================================= 神华集团 200 100 5 5/3簿记建档 工商银行 AAA 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 海航机场 12 6 5 5/3簿记建档 进出口行 AA 5/7 5/8 ============================================================================================= 上海梅山钢铁 40 5 3 5/3簿记建档 工商银行 AA+ 5/4 5/7 建设银行 ============================================================================================= 赤天化集团 12 8 5 5/3簿记建档 上海银行 AA 5/4 5/7 浦发银行 ============================================================================================= 衣念上海 5 5 3 5/4簿记建档 中信证券 AA 5/7 5/8 时装公司 中国银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *张家港 1.8 1.8 3 5/7簿记建档 民生银行 AA+ 5/8 5/9 中小企业 (江苏信用再担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 李宏薇