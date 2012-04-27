《热点透视》出口疲软带给中国银行业双重打击

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 隋芬/田建华

路透香港4月27日电---在2011年录得创纪录的盈利后,今年中国的银行面临困境.外需疲软打击放贷活动,并削弱了银行的资产质量.中国贸易顺差缩窄减少了资金流入,令银行吸收存款难度加大.由于外部需求低迷,银行在小企业贷款上的损失正在上升.

吸收存款直到最近才成为一个问题.过去10年间,中国人民银行大幅扩充资产负债表--向银行体系挹注资金.增加人民币供应，以吸纳贸易顺差所创造的过剩美元,使得人民币不过快升值.根据渣打银行,去年全球的新增广义货币供应中,人行货币供应的占比达到52%.

但随着人民币实质汇率升高,中国的贸易顺差已经缩小,因此人行已无需新增那么多的货币供应.今年1-3月,中国外汇占款比上年同期减少了四分之三.其结果是货币供应增速放缓:3月M2同比增速降至13%,2009年底时是30%.

随着货币供应增速放缓,银行业吸存遇到的难度将加大,特别是低息存款.现在银行业已然被迫加大对成本较高融资渠道，比如资产管理产品和银行间借贷的依赖.融资成本上升已经缩窄利差,并可能开始限制贷款发放规模.

对银行业来说利差缩窄来得不是时候,银行业贷款本来已遭受更多亏损,尤其是中小出口商的贷款.主要问题是出口需求相对疲软.深圳发展银行不良贷款率在今年前三个月飙升至35%.而同样专注小企业的民生银行,2011年下半年"特别注意"的贷款也激增40%.

当局仍有刺激信贷的手段,例如降低存款准备金或调整存贷比.但是随着中国出口引擎降速,以及坏账增加,银行业将发现日子更不好过.(完)