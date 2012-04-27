〔欧元债市〕意大利标售10年期公债利率升至5.8%,创1月以来最高

路透米兰4月27日电---意大利周五标售10年期公债,得标利率升至5.84%,比3月标售10年券时高出60个基点.此前西班牙评级遭调降,加剧市场对较疲弱欧元区国家债务状况的担忧.

意大利售出59.5亿欧元债券,接近37.5-62.5亿欧元目标区间的上端.

意大利此次出售了新的2017年5月与2022年9月到期的债券,亦出售了2016年4月与2019年2月到期的债券.

周五10年券标售的投标倍数比是1.48倍,略低于3月时的1.65倍.

2017年5月到期五年券的中标收益率升至4.86%,3月时为4.18%,投标倍数比从1.65倍降至1.34倍.

五年与10年券得标收益率均为1月以来最高.(完)