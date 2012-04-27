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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 17:28 BJT

《中国市场主要利率水平一周回顾》--4月27日

路透上海4月27日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间    公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      1.1000       3.8830       --        3.2230        5.5297        3.2850
  较上周五   -0.9100      -0.0635       --       -0.0440       -0.0485       -0.1150
  周高        4.5600       3.9913       --        3.2602        5.5482        3.4658
  周低        1.1000       3.7356       --        3.2230        5.5297        3.2163
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  --中国主要官方利率指标:
 
  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天质押式回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
      5.公开市场一年央票继续暂停发行.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 冉莹

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