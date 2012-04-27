《中国市场主要利率水平一周回顾》--4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透上海4月27日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 1.1000 3.8830 -- 3.2230 5.5297 3.2850 较上周五 -0.9100 -0.0635 -- -0.0440 -0.0485 -0.1150 周高 4.5600 3.9913 -- 3.2602 5.5482 3.4658 周低 1.1000 3.7356 -- 3.2230 5.5297 3.2163 ------------------------------------------------------------------------------------------ --中国主要官方利率指标: 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天质押式回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布. 5.公开市场一年央票继续暂停发行.(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI