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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 17:47 BJT

〔中国金融〕上期所调低各品种交易手续费,6月1日起实施

路透上海4月27日电---上海期货交易所宣布,将从6月1日起下调各种合约的交易手续费,以支撑市场流动性.

铜期货合约的交易手续费标准从成交金额的万分之一下调为万分之零点八.

黄金期货合约的交易手续费标准从30元/手下调为20元/手.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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