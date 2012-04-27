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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 18:07 BJT

〔中港股市〕港股与沪市双双下滑,结束周线三连涨局面

路透香港4月27日电---港股与中国股市周五双双小跌,本周均创下4月最差单周表现,结束之前三周连续录得涨幅局面.在昨日中国银行发布未及预期的季度盈利后,金融股对今日盘势构成主要拖累.

其他四大行股价在季报公布前亦全线走软,工商银行(1398.HK)(601398.SS)的H股与A股分别下跌0.8%与0.5%.

恒生指数.HSI回吐早盘涨幅,收低0.3%,因标普调降西班牙评级后欧股开盘走势低迷,对港股形成拖累.恒指本周下跌1.3%.

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