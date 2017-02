想在韩国结婚？先准备一大笔钱吧

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月26日电---披头士的名曲《All You Need Is Love》在韩国可不太适用,一对新人如果想结婚,现金可少不了,大约需要近20万美元,为平均年收入的四倍还多。

如此高昂的开销来源于传统习俗,比如貂皮大衣和钻戒等婚前礼物,以及新郎必须出钱买房等。

政府数据显示,2011年婚礼平均支出较1999年上升了270%,而同期通胀仅上升了45.5%。总支出大大超出了约4,830万韩元(42,400美元)的家庭年平均收入。

因此,想结婚的新人不得不向父母借钱或是借贷。在韩国,开诚布公地谈论金钱属文化禁忌,很多人不愿谈及婚礼的高昂开销。

“韩国社会联系很紧密,大家很在意其他人的看法,”梨花女子大学社会学助理教授Harris H. Kim说道。

“婚礼是身份的象征,表明你在社会中的地位。”(完)