想在韩国结婚？先准备一大笔钱吧

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月26日电---披头士的名曲《All You Need Is Love》在韩国可不太适用，一对新人如果想结婚，现金可少不了，大约需要近20万美元，为平均年收入的四倍还多。
如此高昂的开销来源于传统习俗，比如貂皮大衣和钻戒等婚前礼物，以及新郎必须出钱买房等。
政府数据显示，2011年婚礼平均支出较1999年上升了270%，而同期通胀仅上升了45.5%。总支出大大超出了约4,830万韩元（42,400美元）的家庭年平均收入。
因此，想结婚的新人不得不向父母借钱或是借贷。在韩国，开诚布公地谈论金钱属文化禁忌，很多人不愿谈及婚礼的高昂开销。
“韩国社会联系很紧密，大家很在意其他人的看法，”梨花女子大学社会学助理教授Harris H. Kim说道。
“婚礼是身份的象征，表明你在社会中的地位。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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