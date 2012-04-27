碧昂斯当选《人物》世界最美女性

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月25日电---现年30岁的格莱美获奖歌手碧昂斯被《人物》杂志评选为2012年世界最美女性。
在《人物》杂志评选出的年度最美女性中，碧昂斯名列榜首。
此前，她和丈夫、歌手Jay-Z迎来了他们的第一个孩子。他们的女儿Blue Ivy Carter今年1月出生在纽约。
碧昂斯在接受杂志采访时表示：“因为生了孩子，我觉得自己比从前更漂亮了。我从未有如此心心相印的感觉，从未觉得自己的人生如此有意义。”
蜜雪儿·菲佛(Michelle Pfeiffer)、朱丽娅·罗伯茨(Julia Roberts)、妮可·基德曼 (Nicole Kidman)、哈利·贝瑞（Halle Berry）、詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)、安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)和詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)等女星均曾被《人物》杂志评选为最美女性。
查询完整名单可点击：www.people.com/mostbeautiful （完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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