《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月23日-27日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡向下,周五更是较中间价跌逾0.5%,为扩大波幅来首现.中 间价连续两日创汇改来新高,但客盘需求强劲促美元坚挺,且交易区间持续脱离中间价.短期内 中间价料会高位徘徊,即期市场交易区间将脱离中间价定位在6.29-6.32元范围内波动.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场继周二28天正回购规模大减后,今日又取消了两个月来一直进行的91天期 操作,本周净投放规模增至640亿元人民币,五周累计达2,720亿元.显示央行在财政存款上缴高 峰期间,以及五一小长假将至的情况下,稳定市场资金面态度明确. 分析师并称,财政存款缴存因素料在5月继续影响市场,从长期看,外汇占款已有趋势性下降, 加之二季度后公开市场到期资金规模偏低,因此市场对央行未来再下调存款准备金率仍有预期, 只是时点料后移.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率总体变动不大.前期超跌的金融债中长端品种受欧债引发的避险情绪 以及低于预期的新债招标结果带动,中长端收益率略有下跌,不过交易员大多认为,随着宏观经 济和通胀水平都可能在二季度前后触底,利率债未来机会不大.资金面平稳以及风险偏好回升 令到城投债成为近期为数不多的亮点之一,预计其信用利差有望进一步收窄.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周略有回升,有消息称银监会拟加强对信用证代付业务的监管并将其 转入表内,这引发了票据额度受挤占的担忧,不过由于贷款需求不旺,银行仍倾向于收票以用 足信贷额度,只要信贷政策不发生大的调整,票据利率仍有进一步下行的空间.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周累计收低0.44%,连涨三周之势终结.周间成交明显放大,显示有场外资金 流入迹象,不过主推本轮上涨的政策放松预期迟迟未有兑现,令多空争夺更加激烈,整周波幅亦 有拓宽.预计后期可延续涨势,若有宽松政策兑现将加速股指突破前期高位2,478点一线.[.SSCN] 期市: --沪铜当周震荡走升至逾两周以来高位.美国房屋销售数据乐观,美联储预计未来几季美国经 济温和成长,然后会逐步加快,且尚未排除进一步量化宽松的可能,该消息提振投资者的冒险. 不过,对欧债危机和中国需求的忧虑始终萦绕市场,并会在较长一段时间内继续抑制铜价走势. 沪铜主要合约SCFc3周五收报58,480元,较上周上涨730元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周横向整理,投资者在美联储会议前一直保持谨慎,虽然此后贝南克的讲话安抚 了投资者对于政策宽松的预期,但西班牙债信评等遭调降,美元走强等因素限制金价上涨动能. 国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报335.40元,较上周略涨0.48元;期金主要合约 SHAUZ2收报338.22元,较上周上涨1.92元.(完) --整理 冉莹/李然/边竞/周晓峰; 审校 林高丽