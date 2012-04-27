〔中港股业绩〕五大行首季净利增速放缓,息差高位见顶概率加大(更新版)

* 五大行首季净利增速下滑,且多逊于预期

* 净息差偏弱,中间业务收入换增

* 谨防不良贷款率反弹

路透北京4月27日电---和去年动辄超过25%的净利增速相比,中国五大国有商业银行一季度净利增速普遍下降,且多逊于预期.这主要是受净息差高位见顶以及中间业务收入缓增拖累.

五大行发布的业绩公告显示,农业银行(601288.SS)首季净利同比增速最高,达27.6%;其次为工商银行(601398.SS)和交通银行(601328.SS),分别增加14%和19.6%.

建设银行(601939.SS)和中国银行(601988.SS)最低,净利增速不到10%.

"目前息差已比较高,未来净利息再扩大,象去年那样大幅上涨的可能性很小,"交通银行(3328.HK)副行长、首席财务官于亚利周五在业绩记者会上指出,"我们今年的目标是保持稳定,不要下滑太多."

国开证券银行业分析师李科亦对路透表示,今年整个银行业的净息差水平应该都会逐步下降,历史上看个别银行达到逾3%的水平就是一个封顶了.不过今年应该也不会出现大幅下降.

净息差收入一直是中资银行利润最主要的来源.而在货币政策趋于宽松的大环境下,净息差环比或将见顶回落,被认为是影响中资银行今年利润增速的最主要原因之一.

中行(3988.HK)、工行(1398.HK)、农行(1288.HK)和建行(0939.HK)首季净利均略低于预期,分别为368亿元、613.4亿元、434.5亿元和515亿元.交行录得净利159亿元.

除工行未披露净息差外,其它中农建交的一季度净息差普遍小幅下降,分别为2.11%、2.97%、2.65%和2.6%,去年年末时分别为2.12%、2.85%、2.70%和2.59%;工行去年末时为2.61%.

一位券商银行业分析师接受路透采访时表示,料二季度银行的资产负债规模将继续温和扩张,但净息差会温和回落,预计银行业今年盈利同比增速有所下滑,但仍保持稳健态势.

**谨防不良贷款率反弹**

不过多数分析师认为,从五大行季报显示,银行基本面平稳,行业资产质量整体风险可控,不良贷款率仍呈下降趋势,但不良贷款率已存在反弹的驱动力.

中信证券首席分析师朱琰此前曾表示,银行业的不良贷款已进入上升区间,但上升速度不大,目前上市银行整体1%左右的不良率在今年会增高至1.1%.

交行首席风险官杨东平亦表示,今年宏观环境存在很大的不确定性,需要提高警惕.未来不良贷款,逾期贷款及关注贷款量可能会出现小幅上升,但总体风险可控.

截至3月末,五大行的不良贷款率和不良贷款余额普遍双降.中行不良率为0.97%,建行为1.04%,农行为1.44%,工行和交行分别为0.89%和0.81%.

尽管几大国有商业银行首季盈利同比增速有所下滑,但仍保持稳健谈事,且拨备充足,银行均从更为审慎的逆周期角度出发加大拨备计提力度.农行拨备覆盖率为283.39%,比上年末提高20.29个百分点;工行拨备覆盖率280.88%,比上年末提高13.96个百分点.

**中间业务收入增长放缓**

随着中国银行业飞速增长的利润被贴上"暴利"标签,从去年下半年开始监管层掀起一场轰轰烈烈讨伐银行"乱收费"的风暴,让银行的中间业务收入增长略微放缓.

中国银行手续费收入增速放缓至2009年以来新低水平,手续费及佣金净收入同比增速下降至13.19%,这一增速仅高于2008和2009年.

"新规定出来后,对于四大行的中间业务都会有影响,二季度可能还会有一个持续的影响.还是值得关注吧."华北一银行业分析师指出.

中行一季度非利息收入增长14%至343.3亿元,其中手续费及佣金收入为211.5亿元.

"净息差比较弱,仅与上年持平,而中间业务收入也已放缓...这都是业绩平淡的原因,"广发证券银行业分析师沐华如此评价中行的首季业绩.

农行一季度手续费及佣金净收入为213亿元,同比增长近20%;工行增幅略高于10%,为286亿元.

报告期内,交行、工行、农行、建行资本充足率分别为12.42%、13.13%、12.01%、13.66%,昨日发布业绩的中行为12.8%.目前中国银监会目前对五大行资本充足率已提高至11.5%的要求.(完)