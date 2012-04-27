《中国企业债发行日程表》--4月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *南京江宁 12 7 7.29% AA 4/28-5/4 海通证券 科学园发展公司 (自第3年起每年偿还20%本金,无担保) ===================================================================================== *乌鲁木齐国资 14 6 6.48% AA 4/28-5/7 中信建投证券 经营公司 (自第3年起每年偿还25%本金,无担保) ===================================================================================== *铜陵市建投 15 10 8.20% AA 4/28-5/7 兴业证券 控股公司 (第3至第6年末每年偿还本金10%,第7年起每年偿还本金15%,无担保) ===================================================================================== 昆明钢铁 20 8 前五年5.78% AA+ 4/26-4/28 中信建投 控股公司 (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 大理经开 6.5 7 8.80% AA- 4/24-4/28 世纪证券 投资集团 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 宁波市电力 10 8 前五年6.93% AA- 4/27-4/28 平安证券 开发公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,宁波开发投资集团担保) ===================================================================================== 杭州城市建设 16 6 5.90% AAA 4/25-5/2 国信证券 投资集团 (自第3年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 南充化学 8 7 8.16% AA- 4/26-5/3 摩根士丹利华鑫证券 工业园开发公司 (自第3年起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 乌兰察布市 10 10 8.39% AA- 4/25-5/3 民生证券 投资开发公司 (第7年起每年偿还25%本金) ===================================================================================== 常熟滨江 12 7 6.85% AA 4/27-5/3 中信建投证券 城投公司 (第3年起每年偿还20%本金,常熟城市经营投资公司担保) ===================================================================================== 黔东南州 12 7 8.80% AA- 4/27-5/4 华英证券 开发投资公司 (第3年起每年偿还20%本金,三宗土地使用权抵押担保) ===================================================================================== 西宁城投公司 13 7 7.70% AA 4/27-5/4 国开证券 (第3年起每年偿还20%本金,无担保) ===================================================================================== 许昌市投资 6 7 7.78% AA 4/27-5/4 平安证券 总公司 (第3年起每年偿还20%本金,无担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 冉莹 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》