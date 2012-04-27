〔表格〕美国第一季GDP环比年率初值为增长2.2%,低于预估

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透4月27日电---美国商务部周五公布:
* 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%(预估为增长2.5%)
* 美国第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.5%(预估为增长2.0%),去年第四季为增长0.8%
* 美国第一季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%(预估为增长2.3%),去年第四季增长1.2%
* 美国第一季最终销售增长2.9%,去年第四季为成长2.1%
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。