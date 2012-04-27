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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 20:41 BJT

〔表格〕美国第一季GDP环比年率初值为增长2.2%,低于预估

路透4月27日电---美国商务部周五公布:

* 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%(预估为增长2.5%)

* 美国第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.5%(预估为增长2.0%),去年第四季为增长0.8%

* 美国第一季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%(预估为增长2.3%),去年第四季增长1.2%

* 美国第一季最终销售增长2.9%,去年第四季为成长2.1%

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

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