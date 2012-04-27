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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 22:04 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数终值为76.4

路透4月27日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数终值为76.4(路透调查预估为75.7),初值为75.7

* 汤森路透/美国密西根大学4月消费者现况指数终值为82.9(预估为81.0),初值为80.6

* 汤森路透/美国密西根大学4月消费者预期指数终值为72.3(预估为72.5),初值为72.5

以下为详细数据:

4月终值 4月初值 3月 2月 1月 12月 11月

信心指数 76.4 75.7 76.2 75.3 75.0 69.9 63.7

现况指数 82.9 80.6 86.0 83.0 84.2 79.6 77.4

预期指数 72.3 72.5 69.8 70.3 69.1 63.6 54.9

一年通胀预期 3.2 3.4 3.9 3.3 3.3 3.1 3.2

五年通胀预期 2.9 3.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 (完)

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--编译 王洋;审校 吴云凌

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