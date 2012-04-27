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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 18:53 BJT

〔亚洲橡胶〕4月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月27日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 298.0 11 -- --

* 6月 300.0 153 300.3 12

* 7月 305.0 244 304.7 24

* 8月 308.5 272 308.6 9

* 9月 311.0 5023 311.3 327

*10月 312.9 6795 313.3 550

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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