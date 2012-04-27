〔国际油市〕期货转掉期(EFS)跌至近一个月低点,增加东-西方套利机会

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月27日电---东方至西方柴油衍生品价格周五下跌至近一个月低点,增大了亚洲和欧洲之间航煤产品的套利机会.
期货转掉期(EFS)周五跌3.51美元,至每吨负20.64,路透数据显示为4月2日以来的低点.EFS合约通常预示,把亚洲航煤或柴油运往欧洲是否有利可图.
一位交易商称,伦敦洲际交易所(ICE)柴油合约的坚挺帮助拓宽了上述价差,而不是因为亚洲柴油市场走弱.
他还表示,随着EFS下跌,以及北亚炼厂检修结束恢复生产,预计航煤供应会增加,交易商可能试图安排把油品从亚洲运往欧洲.
租船合同显示,壳牌石油(Shell)SHEL.L暂时预定Great White号油轮,自韩国运输9万吨5月中旬船期的航煤至新加坡,也可以选择运到欧洲.但该合同无法被确认.
另一方面,消息人士称,本周逾100万桶的5月航煤/柴油价差(regrade)互换在场外交易衍生品市场易手,并在套利机会的刺激下引发一股购买热潮.交易商通常用航煤/柴油价差对冲航煤船货的价格波动.
据称台湾中油公司出售30万桶6月1-30日装货的航煤,升水与5月水平相似.一名交易商称,售价较新加坡报价高0.1美元.但买家身份未知.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.76 -0.06 -0.05 132.82
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 132.48 0.11 0.08 132.37
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.77 0.00 0.00 133.77
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.67 0.00 0.00 134.67
5月柴油互换 GOSGSWMc1 132.70 0.10 0.08 132.60
6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.87 0.11 0.08 132.76 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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