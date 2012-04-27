〔伦敦美债〕10年期公债收益率下降,市场关注稍后公布的美国GDP数据

路透伦敦4月27日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周五下跌,此前西班牙主权评级被下调两个级距,激起对避险公债的买需,投资者将焦点转向今日稍晚出炉的美国经济增长数据.

10年期美国公债收益率US10YT=RR下跌1.8个基点至1.93%,30年期公债收益率US30YT=RR降1.6个基点至3.11%.

"如果欧洲继续脱线,它们(10年期收益率)到5月中可能达到1.80%,"一位交易商称.

标准普尔周四将西班牙债信评等下调两个级距,称在经济萎缩和银行业陷入困境的情况下,预计该国政府预算赤字恶化程度可能要甚于先前预期.[ID:nSB1515146]

市场人士将等待稍晚公布的美国经济产出数据,以判断今年第一季美国的经济进展.路透调查的分析师预估第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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