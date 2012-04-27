版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 20:04 BJT

〔标题新闻〕康菲石油与中海油同意为渤海漏油事件赔偿2.67亿美元--中国国家海洋局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FR6Z3]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐