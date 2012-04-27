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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 20:15 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差从三个月低点反弹,供应预期压制价格

路透新加坡4月27日电---亚洲石脑油裂解价差周五从三个月低点反弹,达到每吨130.30美元的两日高点,不过一周以来累计下跌近11%,因买家预计市场会有更多供应.

马来西亚买家Titan出现在市场上,交易商称,可能寻购6月上半月船货,其交易价格细节不得而知.

不过交易商说成交价格应该接近成本加运费(C&F)较日本报价升水17美元,这是Titan一周前为一笔6月上半月船货支付的价格.

"基本上,这是年内历时最长牛市行情.从季节趋势看,3月和4月的石脑油需求强劲,不过之后往往趋软,"一位新加坡交易商称.

"5月的现货供应仍然吃紧,不过从6月下半月开始市场应走软.那时印度应恢复供应,"一位交易商表示.

市场一直受到炼厂停产的打击,埃及炼厂和印度MRPL因不同原因都延后船货交割.

这些因素,再加上强劲的需求,使得5月升水保持在高位.

汽油裂解价差从一个半月低点反弹,触及三日高点,因为越南需求浮现.

越南Saigon Petro寻购1.5万吨95号汽油,船期为6月24-28日.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1025.50 0.50 0.05 1025.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 111.58 0.05 0.04 111.53

97号现货汽油GL97-SIN 136.12 0.42 0.31 135.70

95号现货汽油GL95-SIN 134.55 0.35 0.26 134.20

92号现货汽油GL92-SIN 129.70 0.80 0.62 128.90

汽油裂解差价GL92-SIN-CRK 10.34 0.81 8.50 9.53(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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