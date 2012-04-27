(重发)〔表格〕美国第一季GDP环比年率初值为增长2.2%,低于预估

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透4月27日电---美国商务部周五公布:
* 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%(预估为增长2.5%)
* 美国第一季GDP隐性平减指数初值为增长1.5%(预估为增长2.0%),去年第四季为增长0.8%
* 美国第一季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.4%(预估为增长2.3%),去年第四季增长1.2%
* 美国第一季最终销售增长1.6%,去年第四季为成长1.1%
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第一季GDP初值数据如下(变动为百分比;季度数据为环比年率):
第一季 第四季 第三季 2011年
初值 终值
实质GDP 2.2 3.0 1.8 1.7
国内产品最终销售 1.6 1.1 3.2 2.0
个人消费支出(PCE)物价指数 2.4 1.2 2.3 2.5
核心PCE物价指数 2.1 1.3 2.1 1.4
基于市场的PCE物价指数 2.3 1.2 2.6 2.5
基于市场的核心PCE物价指数 2.0 1.4 2.3 1.4
GDP隐性平减指数 1.5 0.8 2.6 2.1
消费支出 2.9 2.1 1.7 2.2
耐久财(耐用品) 15.3 16.1 5.7 8.2
非耐久财 2.1 0.8 -0.5 1.7
服务业 1.2 0.4 1.9 1.4
企业投资 -2.1 5.2 15.7 8.8
房屋投资 19.1 11.6 1.3 -1.3
出口 5.4 2.7 4.7 6.7
进口 4.3 3.7 1.2 4.9
政府采购 -3.0 -4.2 -0.1 -2.1 (完)
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--编译 李春喜;审校 吴云凌
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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