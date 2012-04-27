〔国际油市〕亚洲燃料油反弹,受光汇石油大举买入提振

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡4月27日电---亚洲燃料油价格本周最后一天以上涨作结,中国光汇石油在互换市场大量买入.
成交的18万吨5月380-cst燃料油当中,光汇石油买走10万吨.在即期跨月价差和黏度差合约上,其也报出了坚挺的买卖单.
180-cst燃料油现货价差也受到BP从Lukoil买入4万吨的提振.价格为每吨较新加坡现货报价升水约3.00美元.不过壳牌也出售两笔各2万吨的船货,升水为1.75美元.
不过贸易商表示,除了光汇石油和BP的多头操作以外,市场相对平静.
跨月价差成交温和,在5万吨或以下.
未来两个月来自西方的供给预计将保持在3万吨以上,而新加坡库存也在上升.
炼厂一直在供应5月船期的现货,其中沙特阿美供应第二笔5月船货.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $728.75 $2.00 0.28 $726.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN $719.05 $1.05 0.15 $718.00
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $725.00 $1.00 0.14 $724.00
380CST船用燃料油升水 $5.95 -$0.05 -0.83 $6.00
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.45 $0.80 48.48 $1.65
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.75 $0.00 0.00 $2.75(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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