〔美国热股〕亚马逊盘初窜升,公司季度业绩胜预期

路透4月27日电---全球最大网络零售商亚马逊(AMZN.O)周四公布的第一季获利优于分析师最高预估,因该公司控制住成本,并且在凭借新产品Kindle Fire平板电脑出售更多数码产品上取得初步成功.[ID:nSB1514708]