〔美国股市〕开盘上扬,受亚马逊大涨提振

路透纽约4月27日电---美国股市周五开高,料连续第四日上涨,因亚马逊(AMZN.O)在公布强劲季报之后上涨.

福特汽车(F.N)也为表现强劲的财报季增添动能,不过市场涨幅有限,因数据显示第一季经济放缓幅度大于预期.

道琼工业指数.DJI升25.43点,涨幅0.19%,至13,230.05点.标准普尔500指数.SPX涨3.81点,涨幅0.27%,至1,403.79点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬8.06点,或0.26%,至3,058.67点.

亚马逊大涨15%至225.25美元,福特汽车也上涨1.1%至12美元.(完)

--编译 李春喜;审校

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