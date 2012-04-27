〔美国热股〕Calpine早盘上涨,公司第一季亏损减少

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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路透4月27日电---电力公司Calpine (CPN.N)公布第一季亏损减少,因发电利润率增加,主要受天然气发电量增加推动.
周五早盘交易中,该公司股价升约0.5%,至18.60美元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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