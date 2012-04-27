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2012年 4月 27日 星期五 22:40 BJT
〔投行观点〕Caris将Allscripts Healthcare
评级从买入下调至均准
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
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投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点： Jefferies将菲利普莫里斯国际目标价从92美元上调至104美元
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：巴克莱将Huntington Ingalls目标价从179美元上调至187美元，评级为减码
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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