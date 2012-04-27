版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 28日 星期六 00:03 BJT

〔标题新闻〕波音称中国东方航空公司承诺购买20架波音777飞机,但协议尚须中国政府批准

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB4897]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐