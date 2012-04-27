〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数升至逾两年半最高位,因欧元处境艰难

* 英镑兑欧元触及22个月高位,兑美元接近八个月高点

* 西班牙评级遭调降,经济数据疲弱打压欧元

* 投资者买入英镑以替代欧元

* 英镑贸易加权指数升至2009年8月以来最高位

路透伦敦4月27日电---英镑贸易加权指数周五升至逾两年半以来最高位,受益于英镑兑欧元和美元升势.欧元目前处境艰难,人们进而选择英镑来代替.

西班牙评级遭调降及就业数据疲弱,鼓励投资者买入英镑以避险,这带动英镑兑欧元升至22个月最高位,兑美元涨至近八个月最高点.

许多分析师预计欧债问题和政治不确定因素将使英镑兑欧元进一步升向0.80英镑,不过数据显示英国第一季已陷入经济衰退,故人们对英国经济的担忧挥之不去.

欧元/英镑EURGBP=D4跌至0.81345英镑,为2010年6月以来最低水准.意大利成功标售一些公债后,欧元略微反弹至0.8153英镑,不过当日跌0.15%.

"目前英镑有避险功能.如果投资者希望投资欧洲,但不想在西班牙和意大利公债方面冒险,那么英国是不错的替代目标,"Moneycorp资深经纪商Alex Lawson称.

英央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP涨至83.4,为 2009年8月以来最高.

Alex Lawson表示,英镑/欧元中期内可能将升至0.80英镑,但在此之后"或将走势挣扎".

英镑/欧元的下一目标位为2010年6月创下的高点0.8067英镑,如突破此处,则是2008年秋季投资银行雷曼兄弟破产后未见的高位.

但交易商称,目前英镑涨势可能有限,因据报导在0.8130英镑左右有欧元买需,而且一期权障碍据称在0.8125英镑.

**英镑兑美元上涨**

英镑普遍上扬,兑美元GBP=D4涨至1.6259美元,为去年9月以来最高位.

美国国内生产总值(GDP)逊于预期,增强了市场对英镑/美元的需求,因人们猜测美联储可能将采用更多量化宽松政策.

一些分析师认为,英国经济处于复苏道路上,第一季GDP数据可能将被上修.

但其他人警告称英镑依然易受打击,因英国与欧元区贸易关系紧密,另外英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周五表示,英央行的经济成长预估可能过于乐观.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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