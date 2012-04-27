〔欧洲股市〕受喜人财报提振而收高,工程集团Sandvik涨幅居前

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.7%

* Sandvik和Atlas Copco在公布业绩后上涨

* 美国GDP数据引发对美联储推出刺激政策的预期

* 西班牙经济危机抑制大盘升势

路透伦敦4月27日电---欧洲股市周五收高,Sandvik (SAND.ST)等企业财报喜人,抵消了新一轮对宏观经济的隐忧,因此前美国经济成长数据逊于预期且西班牙债信评级被下调两个级距.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高7.19点,或0.7%,至1,051.50点,尽管欧元区债务问题仍令复苏之路荆棘遍布.

早盘时西班牙再次成为焦点,周四稍晚标准普尔将西班牙债信评等下调两个级距.一名部长周五表示,疲软的西班牙经济正面临一场"波及甚广的危机".

尽管如此,西班牙股市IBEX指数.IBEX收高1.7%.但本月累计跌15%.

"你可以用很多是空仓回补来辩解,但在这之前,人们已经如此看空西班牙和IBEX股指,"巴克莱的欧洲股市策略师Ed Shing说.

其它地区强劲的企业业绩持续为欧洲企业财报季打响头炮,并扶助抵消美国第一季国内生产总值(GDP)成长放缓的影响.

瑞典工程集团Sandvik (SAND.ST)和Atlas Copco (ATCOa.ST)公布第一季订单量增值纪录高位,因矿业需求繁荣超过了亚洲市场需求不振带来的影响.

Sandvik大涨12.5%,Atlas升0.9%,提振工业类股.SXNP 收高1.2%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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