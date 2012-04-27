〔欧元债市〕西班牙公债收益率升至6%,此前该国债信评级遭调降

* 西班牙公债受创,受债信评级被调降两个级距至BBB+所创

* 意大利公债标售给债市带来的慰藉有限

* 141.40-50是德债关键转折点-分析师

路透伦敦4月27日电---西班牙公债收益率(殖利率)周五升至6%的危险水平,此前该国债信评级遭调降,引发对欧元区负债累累国家的忧虑,意大利公债标售顺利完成的消息带来的慰藉也有限.

标准普尔周四将西班牙债信评等下调两个级距,称因该国经济萎缩和银行业陷入困境.[ID:nSB1515146]

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB应声触及6.03%高位.西班牙零售销售数据疲弱且该国债信评级有被进一步调降风险,同样令公债收益率走高.欧洲市场尾盘中,该公债收益率升6个基点,报5.91%.

"西班牙很难传出什么好消息...人们可能认为既然西班牙评级已经被调降,那意大利呢?"WestLB策略师John Davies说.

在周五意大利10年期公债标售中,该国借贷成本升至5.84%,为1月来最高,但标售规模接近62.5亿欧元,为意大利此前预计的最大值.

"总而言之,至少没有更多坏消息,没有消息令二线国家公债在早盘大跌后进一步下挫,"DZ Bank策略师Michael Leister说.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB此前曾触及5.78%的日高,但到尾盘时,仅微升至5.65%.

德国公债期货FGBLc1当日收低22个跳动点,至140.70,盘中曾触及141.38的纪录高位.

瑞信负责技术分析的董事总经理David Sneddon说,141.40-141.50是德债期货的关键转折点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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