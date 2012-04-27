〔英国债市〕下跌,因RBS排除更多QE的可能性及意大利公债标售顺利

路透伦敦4月27日电---英国公债期货周五下跌,因苏格兰皇家银行(RBS)称不再预期英国将推出更多量化宽松政策,并将英国在金融危机后的首次升息时间预期提前.

意大利公债标售顺利被市场吸纳也令市场承压.

之前苏格兰皇家银行经济学家预期英国央行在今年将再买入500亿英镑的英债.他们原本预期英国将维持利率不变至少至2013年底.现在他们预期英国将在2013年第二季升息.

摩根大通策略师表示,市场通常不会对一间银行的观点改变有很大的反应.

但他说,周三英国第一季GDP萎缩的消息令英债跳膝反应式上升,使一些投资人感到困惑,现在他们对任何更多量化宽松不在英国央行议事日程上的迹象作出迅速反应.

6月英国公债期货FLGM2收低31个跳动点至115.46,表现落后于可比德债FGBLM2约10个跳动点.

英债抹去稍早升幅,因意大利公债标售需求良好,削弱了西班牙债信评级下调对避险资产的支持.

欧美股市上涨,增加英债和德债的压力.欧洲股市周五收高,Sandvik (SAND.ST)等企业财报喜人,扶助抵消了美国经济成长数据逊于预期且西班牙债信评级被下调两个级距的影响.[.EUCN]

现货市场中,10年期英国公债收益率GB10YT=RR升3个基点至2.126%.英国/德国10年期公债利差为大约42个基点.

下周市场留意倍受关注的英国PMI数据及英国央行的消费者信贷及抵押资款数据.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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