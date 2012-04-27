〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美国向中国出口玉米

路透4月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因美国玉米大量出口,库存紧张,现货走强以及预期下周一近月5月合约到期后无交割.下周一是第一个交割通知日.

交易商称,玉米期市持续获得支撑,因农户惜售,现货走强及传言称中国购买美国玉米.

美国农业部(USDA)周五公布,出口商销售了144万吨2012/13年付运的美国玉米,出口目的地不详,另外销售了12万吨美国玉米至中国,将于2011/12年付运.

下周至未来10天,美国中西部多数地区预计天气更加湿润,这将令2012年玉米和大豆播种放缓.

周五稍早印第安纳州中部,俄亥俄州西北部和密西根州气温降至零度以下,在20华氏度区间的上部.预计周日中西部地区的东部气温将降至零度以下.

5月合约收于100日和50日移动均线上方,下一阻力位在200日移动均线切入位6.62美元.

5月玉米合约CK2结算价涨29美分,报每蒲式耳6.53美元.

今日CBOT玉米预估成交量为446,262口.(完)

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