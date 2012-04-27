〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于对中国的出口

路透4月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨,因出口强劲,其中大量大豆销往中国.

现货价格走坚,农户销售缓慢,南美收成前景转弱,以及预计现货5月合约到期后无交割等因素也提供支撑.

美国农业部周五称,向中国出口11万吨2012/13年交割的美国大豆,另外销售11.6万吨同期交割大豆至不知名目的地.

下周至未来10天,美国中西部多数地区预计天气更加湿润,这将令2012年玉米和大豆播种放缓.

周五稍早印第安纳州中部,俄亥俄州西北部和密西根州气温降至零度以下,在20华氏度区间的上部.预计周日中西部地区的东部气温将降至零度以下.

5月大豆合约高于所有关键移动均线,9日相对强弱指标为76.

CBOT-5月大豆期货SK2收升15-1/2美分,报14.96-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2收高7.8美元,报每短吨427.4美元.5月豆油合约BOK2收低0.19美分,收报每磅55.18美分.

今日CBOT预估大豆成交量为243,500口,豆油成交量为135,192口,豆粕成交量为110,449口.

以下为CBOT农产品期货在1852GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 624.00 31.50 5.1% -3.5%

CBOT大豆Sc1 1481.25 14.75 1.0% 23.6%

CBOT豆粕SMc1 427.40 7.80 1.9% 38.1%

CBOT豆油BOc1 55.18 -0.19 -0.3% 5.9%

CBOT小麦Wc1 642.25 16.25 2.6% -1.6%

CBOT稻米RRc1 1498.50 -43.50 -2.8% 2.6%

EU小麦BL2H0 214.25 3.25 1.5% 5.8%

NYMEX原油期货CLc1 104.84 0.29 0.3% 6.1%

道琼工业指数.DJI 13,242 38 0.3% 8.4%

现货金XAU= 1663.30 6.02 0.4% 6.4%

欧元/美元EUR= 1.3255 0.0068 0.5% 2.4%

美元指数.DXY 78.7340 -0.1850 -0.2% -1.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 1156 8 0.7% -33.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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