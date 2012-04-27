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市场报道 | 2012年 4月 28日 星期六 04:23 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.18%,Nasdaq指数收涨0.61%

路透纽约4月27日电---美国股市周五收涨,录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)强于预期的获利巩固对企业强劲表现的信心.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升23.69点,或0.18%,至13,228.31点;标准普尔500指数.SPX收涨3.38点,或0.24%,至1,403.36点.Nasdaq指数.IXIC上升18.59点,或0.61%,至3,069.20点.

本周,道指收涨1.5%,标普500指数收升1.8%,Nasdaq指数上扬2.3%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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