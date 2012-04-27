〔美国股市〕道琼工业指数收升0.18%,Nasdaq指数收涨0.61%

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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路透纽约4月27日电---美国股市周五收涨,录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)强于预期的获利巩固对企业强劲表现的信心.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升23.69点,或0.18%,至13,228.31点;标准普尔500指数.SPX收涨3.38点,或0.24%,至1,403.36点.Nasdaq指数.IXIC上升18.59点,或0.61%,至3,069.20点.
本周,道指收涨1.5%,标普500指数收升1.8%,Nasdaq指数上扬2.3%.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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