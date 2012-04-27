〔金属期市〕铜价升至三周高位,因供应吃紧

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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* 铜价连续第二周上涨,按月可能下跌
* 标普将西班牙债信评级调降两个级距
* 中国铜库存接近创纪录的100万吨--渣打
* 周二将公布美国ISM制造业数据
路透纽约/伦敦4月27日电---铜价周五升至三周最高,美元走软以及越发明显的供应吃紧迹象扶助铜价延续在周一重挫近2%后的强劲反弹之势.
铜价连续第二周走强,价格连续第二日在200日移动均线上方维持动能.铜价有能力守在200日移动均线切入位上方,暗示未来一周即使欧债危机和中国经济成长的忧虑挥之不去,铜价也可能进一步上涨.
"看起来已经构筑起至少是中期的底部,"Country Hedging分析师Sterling Smith说.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3高见每吨8,433美元的4月4日来最高,收盘时未成交,最新买方出价为8,415美元.周四收报8,322美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期货合约HGN2升5.15美分,结于每磅3.8250美元,盘中交投于3.7545-3.8305美元,后者为又一个三周高位.
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