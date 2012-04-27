〔加拿大股市〕连续第二周收升,受强劲企业财报提振

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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路透多伦多4月27日电---加拿大股市主要股指周五攀升,盘中触及4月初来最高,并连续第二周收高,北美企业公布强劲财报抵消了美国经济数据令人失望的影响.
股指连续第三日上扬,受原材料、能源和金融三大板块提振.
能源板块升1%,涨幅居前,下周该板块数家大型企业将公布业绩.Canadian Natural Resources (CNQ.TO)升2.1%至33.31加元,对大盘提振最大.公司下周四将公布财报.
金矿商Agnico Eagle(AEM.TO)同样榜上有名,涨幅接近10%,报每股38.66加元.公司周四稍晚公布季度获利大增73%,主要因黄金价格上涨.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高91.90点,或0.76%,报12,237.75点,盘中一度高见4月4日以来最高.
大盘股指本周收高0.7%,连续第二周收升.股指此前曾连跌七周.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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