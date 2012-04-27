〔纽约汇市〕美元本周收低,此前美国公布的第一季GDP数据令人失望

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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* 美元兑欧元和日圆下跌,此前美国公布GDP数据
* 标普调降西班牙债信评级,西班牙公债收益率突破6%
* 意大利公债标售顺利,缓和忧虑
* 日圆持坚,日本央行放宽政策影响不大
路透纽约4月27日电---美元兑欧元和日圆双双下探数周低点,此前公布的数据显示,美国第一季经济成长降温,令美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激政策的可能性增强.
经济成长不如预期,显示出企业减少投资、增加库存,与此同时,投资者担心就业增长不振会遏制消费者支出.
周五交易量下降.投资者在月底为下周美国非农就业报告做准备.在弱于预期的国内生产总值(GDP)数据将被确认,或暗示数据或被上修方面,报告将提供重要线索.
今日进行的意大利公债标售顺利,缓解了对欧元区二线国家债市的忧虑之情.此轮标售还抵消了西班牙主权债信评等被调降两个级距及该国经济数据不佳引发的不安情绪.受此影响,欧元走强.
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