〔纽约汇市〕美元本周收低,此前美国公布的第一季GDP数据令人失望

* 美元兑欧元和日圆下跌,此前美国公布GDP数据

* 标普调降西班牙债信评级,西班牙公债收益率突破6%

* 意大利公债标售顺利,缓和忧虑

* 日圆持坚,日本央行放宽政策影响不大

路透纽约4月27日电---美元兑欧元和日圆双双下探数周低点,此前公布的数据显示,美国第一季经济成长降温,令美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激政策的可能性增强.

经济成长不如预期,显示出企业减少投资、增加库存,与此同时,投资者担心就业增长不振会遏制消费者支出.

周五交易量下降.投资者在月底为下周美国非农就业报告做准备.在弱于预期的国内生产总值(GDP)数据将被确认,或暗示数据或被上修方面,报告将提供重要线索.