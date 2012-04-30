俄中将宣布联合投资基金的进展

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路透莫斯科/NOVO-OGARYOVO 4月27日电---中国国务院副总理李克强正在俄罗斯访问，两国将宣布一项联合投资基金的进展状况。

李克强在访问期间会见了俄罗斯总统梅德韦杰夫和总理普京。他还将访问匈牙利和比利时。

在李克强周六将参加的会议上，俄中双方料将宣布为一项40亿美元基金筹集资本的进展状况。这被视为是俄罗斯吸引中国投资努力的利好消息。

两国在去年10月宣布了该基金的计划。该基金将由中投与俄罗斯一家国家投资机构共同组建，预计将于今年夏季敲定首个协议。

俄罗斯直接投资基金执行长Kirill Dmitriev周五接受采访时告诉路透，“我们看到了（基金）规模扩大的机会，因为其他（全球投资者）表示有兴趣参与进来。”

鉴于俄罗斯商业环境的不确定性，俄罗斯直接投资基金建立的初衷在于给主要外国投资者更大的安全感，并与私募股权、战略投资者以及主权财富基金一起进行投资。

Dmitriev表示，预计将用18个月左右的时间将俄中投资基金的规模扩大到40亿美元，其余资本将来自包括其他中国合作方在内的外部投资者。

他表示，预计联合基金70%的投资将面向俄罗斯，最多30%投向中国。他还指出，“这家基金的潜在交易涉及林业、机械和物流业。”（完）