朝鲜可能首次进行铀装置爆炸试验

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳4月27日电---联合国国际原子能机构前首席安全调查官Olli Heinonen称，朝鲜(北韩)也许能够首次制造并爆破一个铀装置，此前主要依靠钸。外界认为朝鲜正在准备第三次核试验。
如果情况是这样，将表明朝鲜开发出了生产高浓缩铀的技术，能够储备更多武器级原料。
“假设前提是朝鲜已经成功生产高浓缩铀，并且数量足够，并已经设计出爆破装置。”Heinonen周五写给路透的信中称。
Heinonen表示，2010年一名美国专家看到的铀浓缩装置可以很容易地被改造成生产高浓缩铀的设备。
消息人士称，朝鲜几乎已经完成了第三次核试验的准备工作。
因为钸库存有限，朝鲜两年前承认正在攻关铀浓缩。
Heinonen表示，曾出卖核机密给朝鲜和其他国家的巴基斯坦人A.Q. Khan拥有20世纪90年代中期开发的一个铀装置的设计图纸。
“朝鲜能够生产钸装置，就应该能够生产铀装置。”（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。