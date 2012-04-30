克林顿将助阵奥巴马竞选筹款活动

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月27日电---美国前总统克林顿周日将与奥巴马一起，为后者竞选连任筹款，这将是两位美国政要今年首次共同出席竞选活动。
自从奥巴马2008年击败克林顿妻子希拉里，获得民主党美国总统提名后，奥巴马与克林顿的关系不时出现紧张状况。
但克林顿在支持民主党的选民中人气仍然很高，奥巴马的竞选团队希望，在今年大选活动中能获得克林顿在竞选筹款上的支持。
两人将共同出席麦克奥利菲（Terry McAuliffe）举办的筹款招待会和晚宴。麦克奥利菲与克林顿夫妇关系密切。麦克奥利菲称，预计将有500人和80人分别出席筹款招待会和晚宴，筹款招待会门票从1,000美元起，晚宴门票为2万美元。筹集到的资金将汇入一项联合基金。
克林顿在奥巴马竞选活动中亮相的频率料将增加。周五，奥巴马阵营发布一则视频，其中克林顿称赞奥巴马作出突袭本·拉登的决定。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
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