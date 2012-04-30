美国呼吁搜查使用华为和中兴技术的美国核武公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月27日电---美国一国会委员会周四批准，对使用中国通信公司所提供技术的美国核武器公司进行搜查和清理。这些中国公司被指与中国政府和军方关系密切。

如果立法成功，上述举措将再度重创华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)为打消美方国家安全担忧、进军美国市场所作的努力。

美国众议院军事委员会战略力量小组委员会（Armed Services Strategic Forces）采纳了上述搜查行动建议，华为和中兴被“点名”，这一建议将纳入2013年美国国防授权法案。

众议院军事委员会将于5月9日讨论上述法案。预计该法案将与参议院军事委员会料于下月提出的一项附加法案进行协调。

尚未得知参议院军事委员会是否会有类似提议，也不清楚奥巴马政府是否支持这一行动。美国能源部一名要求匿名的官员称，在这一重要的国家安全问题上，该部将继续与国会及其它联邦机构合作。

众议院军事委员会与反情报机构协商，要求美国能源部长在8月31日前向负责国防问题的国会委员会汇报该部信息技术供应链风险问题。

该委员会呼吁，应特别关注能源部的核武器企业，检测能源部或其大型合同商的供应链中，是否使用了华为或中兴提供的技术。（完）