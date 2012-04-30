欧洲财政紧缩之路是自杀--诺贝尔奖得主

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳4月27日电---曾获诺贝尔经济学奖的美国经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）周四表示，欧洲财政紧缩之路等同于经济自杀，可能毁灭欧元区，呼吁欧洲专注于刺激增长。
“我认为欧洲正在走向自杀之路......从没有哪个大国成功实行过财政紧缩，”斯蒂格利茨说道。
奥地利电台周五播放了斯蒂格利茨的部分评论，与欧洲日益增长的反对德国深化财政纪律的呼声一致。
“经济下滑导致赤字，而不是赤字导致经济下滑。我认为财政紧缩将导致失业高企，政治上行不通，赤字会恶化。”
他敦促德国等欧洲富国在基础设施、教育和科技领域增加投资，称“此类投资的回报将高于资金的成本”。
“去年12月欧元区国家达成的协议将确保（欧元区）完蛋，我们都知道。”斯蒂格利茨说道，但他认为一部分欧元区经济强国能够幸存。
“我希望讨论是关于如何提振增长，而不是如何互相遏制。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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