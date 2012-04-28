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亚洲 | 2012年 4月 28日 星期六 12:24 BJT

〔中股业绩〕华夏银行一季度实现净利23.51亿元,同比增37.68%

路透上海4月28日电---中国股份制银行--华夏银行股份有限公司(600015.SS)周六公布季报,今年一季度实现净利23.51亿元人民币,同比增长37.68%.

该行一季度实现营业收入90.37亿元,同比增长22%,基本每股收益0.34元.

季报并显示,截至2012年3月末,华夏银行资本充足率为11.21%,较上年末下降0.47个百分点;不良贷款率0.88%,较上年末微降0.04个百分点.

华夏银行周五收报11.21元,过去一个月累计上涨2.00%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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