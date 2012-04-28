〔中港股业绩〕东航首季净利同比大降74%,拟购买20架波音777飞机

路透上海4月28日电---中国东方航空股份有限公司(600115.SS)(0670.HK)周六公布季报,今年一季度实现净利润2.67亿元人民币,同比下滑73.68%,因财务费用大幅上升,以及公允价格变动收益减少.公司并宣布,计划购买20架波音B777-300ER飞机,目录价格约59.4亿美元.

一季报并显示,当期东方航空实现营业收入193.2亿元,同比增长6.4%,基本每股收益0.0236元.

一季度财务费用大幅增加的主要原因是去年同期人民币兑美元汇率大幅升值,产生汇兑净收益3.30亿元,而今年人民币兑美元相对平稳;此外,去年一季度公司航油套期保值公允价值变动收益约人民币7,945万元,而公司航油套期保值交易已于2011年底结束.

公告并指出,公司于4月27日(周五)与波音公司(BA.N)签订《飞机购买协议》,向波音公司购买20架波音B777-300ER飞机.该机型每架的目录价格约为2.97亿美元,本次交易协议根据一般商业及行业惯例,波音给予东航较大幅度的价格优惠,因此,该等飞机的实际代价显着低于上述基本价格.上述飞机将于2014年至2018年分批交付于东航.

东方航空还表示,向波音公司出售5架空客A340-600飞机,上述5架飞机自2003年至2004年分批引进,使用平均年限为8.3年,但公告未明确该笔交易的具体金额.

东方航空A股周五收报4.04元,近一个月累计上涨6.04%.(完)

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