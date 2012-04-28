〔中港股业绩〕中信证券首季净利下滑36%,因手续费及佣金净收入下滑

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周六公布季报,今年一季度实现净利润8.63亿元人民币,同比下滑36.39%,因手续费及佣金净收入、证券投资收益下降所致.
一季度中信证券实现营业收入23.89亿元,同比减少30.7%,基本每股收益0.08元.
季报指出,一季度不再将华夏基金纳入报表合并范围,此外代理买卖证券业务净收入下降.
中信证券A股周五收报13.00元,近一个月累计上涨11.2%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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