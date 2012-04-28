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亚洲 | 2012年 4月 28日 星期六 13:59 BJT

〔中港股业绩〕中信证券首季净利下滑36%,因手续费及佣金净收入下滑

路透上海4月28日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周六公布季报,今年一季度实现净利润8.63亿元人民币,同比下滑36.39%,因手续费及佣金净收入、证券投资收益下降所致.

一季度中信证券实现营业收入23.89亿元,同比减少30.7%,基本每股收益0.08元.

季报指出,一季度不再将华夏基金纳入报表合并范围,此外代理买卖证券业务净收入下降.

中信证券A股周五收报13.00元,近一个月累计上涨11.2%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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