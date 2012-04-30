先正达：转基因玉米料将在亚洲迅速推广

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡4月27日电---瑞士农业化学品公司先正达(Syngenta)SYNN.VX表示，随着对肉类需求不断的增加引发了对饲料的巨大需求，以中国为首的亚洲主要消费国料将在未来3-5年批准转基因玉米，籍此提升粮食产量。

饮食的转变和财富的增加提高了对玉米的需求。玉米在亚洲是一种重要的动物饲料来源。但当地的玉米产量不足以满足需求，需要进口并引发通胀。

先正达首席运营官Davor Pisk表示，这正加速推动粮食产量的提高和食品安全。

中国是世界第二大玉米种植国和消费国，不过玉米产量仅为美国的一半，愈发依赖玉米进口。中国国内企业很可能在2017年或更早些时候引进转基因玉米。

Pisk在新加坡接受采访时表示：“我个人预计，在未来4-5年内，转基因玉米将在中国商业化。”

他表示，中国政府想要确认，民众首先对转基因产品有信心，并确保当地企业有推动转基因农作物的技术。

先正达亚太区玉米销售负责人Hardeep Grewal在新加坡接受另一场采访时表示，其他国家的转基因种子和农药化学品销售潜力十分强劲。

“我认为，在未来3-5年，你将会看到亚太地区的小规模种植业国将普遍使用转基因技术。”（完）