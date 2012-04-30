先正达：转基因玉米料将在亚洲迅速推广

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡4月27日电---瑞士农业化学品公司先正达(Syngenta)SYNN.VX表示，随着对肉类需求不断的增加引发了对饲料的巨大需求，以中国为首的亚洲主要消费国料将在未来3-5年批准转基因玉米，籍此提升粮食产量。
饮食的转变和财富的增加提高了对玉米的需求。玉米在亚洲是一种重要的动物饲料来源。但当地的玉米产量不足以满足需求，需要进口并引发通胀。
先正达首席运营官Davor Pisk表示，这正加速推动粮食产量的提高和食品安全。
中国是世界第二大玉米种植国和消费国，不过玉米产量仅为美国的一半，愈发依赖玉米进口。中国国内企业很可能在2017年或更早些时候引进转基因玉米。
Pisk在新加坡接受采访时表示：“我个人预计，在未来4-5年内，转基因玉米将在中国商业化。”
他表示，中国政府想要确认，民众首先对转基因产品有信心，并确保当地企业有推动转基因农作物的技术。
先正达亚太区玉米销售负责人Hardeep Grewal在新加坡接受另一场采访时表示，其他国家的转基因种子和农药化学品销售潜力十分强劲。
“我认为，在未来3-5年，你将会看到亚太地区的小规模种植业国将普遍使用转基因技术。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。