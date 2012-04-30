意法厂商瞄准中国高端汽车市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月27日电---对于菲亚特-克莱斯勒（Fiat-Chrysler）老板马尔基翁内（Sergio Marchionne）来说，已经有大量中国消费者穿上了吉普（Jeep）T恤，他现在要做的，就是向他们出售吉普汽车。

对于中国这个全球最大的汽车市场，吉普的雄心是与母公司菲亚特FIA.MI，以及雷诺(RENA.PA)及PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)等意法汽车厂商一起提高他们在中国市场的地位，与德国汽车厂商在高档车领域一争高下。在中国，吉普同时还是一个流行服装品牌。

在本周的北京车展上，雷诺、菲亚特和标志推出了专门为中国市场打造的宽敞轿车和概念车。由菲亚特控股的克莱斯勒拥有吉普品牌。在六年前结束中国制造历史后，吉普计划恢复在中国的生产。去年，吉普四驱车型的进口量为2.2万辆。

菲亚特-克莱斯勒亚洲首席运营官Michael Manley称：“过去五年，中国SUV销量的年复合增长达46%，我们预计这种增势会继续。”该公司正在与菲亚特当前合作伙伴广州汽车(2238.HK)洽商建吉普组装厂的事宜。

Manley在接受采访时称，通过授权方式在中国市场销售的吉普服装，反映的是与吉普车一样的“户外生活方式”，只会对公司起到帮助作用，让吉普耳熟能详。吉普服装在中国约600家店铺销售。

与此同时，法国和意大利的汽车厂商将中国市场视为一片净土，期待在中国将自己的汽车品牌打造成相比本土市场更独特的形象。

标志、菲亚特和雷诺亲睐打造更模糊一些的欧洲豪华车概念，以吸引中国买家购买“近高档”车，此类车型的价格高于普通车，但又比占主导地位的德国车价格低一些。

国际咨询公司Interbrand负责品牌战略的Manfred Abraham称：“中国为这些汽车厂商提供了重新定位的良机，而且他们还拥有更多的自由。”（完）