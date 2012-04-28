〔中港股业绩〕中国中铁首季净利下滑44.5%,因收入下降及财务费用增加

路透上海4月28日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)周六公布季报,今年一季度公司实现净利9.15亿元人民币,同比下滑44.54%,由于收入规模的降低及财务费用的增加所致.