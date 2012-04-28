〔中港股业绩〕中国中铁首季净利下滑44.5%,因收入下降及财务费用增加

标题新闻：印尼2月消费者物价指数(CPI)同比升幅料升至3.9%，创2016年4月以来最高
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路透上海4月28日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)周六公布季报,今年一季度公司实现净利9.15亿元人民币,同比下滑44.54%,由于收入规模的降低及财务费用的增加所致.
一季度中国中铁实现营业收入785.68亿元,较上年同期减少19%;基本每股收益0.04元.
季报并显示,首季公司新签合同额1,034亿元,同比减少7%;截止3月末,公司未完成合同额10,913.9亿元.
中国中铁A股周五收报2.73元,过去一个月累计上涨4.60%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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东证股价指数跌1.0%至1,534.00点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,741.44点。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
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