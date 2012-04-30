科学家呼吁重新对消费模式和人口增长进行思考

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月26日电---科学家呼吁重新对人类与地球关系进行根本性思考，以避免造成经济和环境灾难。

英国皇家学会(Royal Society)在周四公布的一份报告中呼吁重新平衡消费，支持贫困国家，同时加大对人口增长的控制，使大约13亿每日收入不足1.25美元的人口脱贫。

科学家们表示：“在未来30-40年，报告中描述的各种挑战提供了一个向可持续经济和更好世界迈进的机会，否则由此带来的社会、经济和环境失败的风险和灾难规模是难以想象的。”

实施财政紧缩政策的各国政府减少了对可再生能源的补贴，全球汽车制造商争相满足中国、巴西等新兴国家对汽车的快速需求，各国通过有争议的压裂法开采方式加大对页岩气的开采。

但科学家们坚称，报告中的目标是现实的。他们认为，生活方式的选择、人类意志和政府的激励政策可以极大地改变消费模式。

科学家们表示，发达国家和新兴经济体应稳定原材料消费，然后开始通过提高效率、减少浪费和增加对可持续资源的投入，减少原材料的消费。（完）